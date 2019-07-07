Борис Джонсон: Великобритания готова к Brexit без сделки 31 октября

По словам политика, выход страны из ЕС может состояться 31 октября.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, консерватор Борис Джонсон заявил, что если он будет премьером, то его страна покинет Евросоюз 31 октября, даже если соглашение по Brexit так и не будет достигнуто.

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В интервью The Telegraph Джонсон подчеркнул, что «не блефует». По его словам, Великобритания была готова выйти из ЕС еще в конце марта

Политик отметил, что в Европе должны смириться с тем, что Великобритания готова уйти без сделки. «Те, кто говорят, что не могут принять мысль о Brexit без сделки, на самом деле вообще не хотят уходить», – указал он.

Напомним, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава британского МИД Джереми Хант остались единственными претендентами на пост следующего главы британского правительства.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок «назло» президенту России Владимиру Путину.