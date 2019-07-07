Шеф "Петрова" и "Боширова" встречался с ними в Швейцарии и посещал штаб-квартиру WADA - Bellingcat

ГРУшник Денис Сергеев ездил в Швейцарию пять раз.

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, вероятный участник отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в 2016-2018 годах не менее пяти раз ездил в Швейцарию, где участвовал в различных операциях.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и швейцарского издания TAMedia.

Как утверждают расследователи, судя по биллингу телефона Сергеева, с 2016 по 2018 год он побывал в Цюрихе, Лозанне, Женеве, лыжном курорте Ле Же, а также в муниципалитетах Колоньи и Коллонж-Бельрив.

Авторы расследования также установили, что в сентябре-октябре 2017 года, когда Сергеев несколько раз приезжал в Лозанну, в первый свой визит он посетил район, где расположены "множество государственных лабораторий", а в другой – здание штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (WADA). В один из дней он ездил на лекцию бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

В октябре-ноябре 2017 года Сергеев в Женеве встретился с сотрудниками ГРУ Русланом Бошировим (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александром Петровым (настоящее имя – Александр Мышкин), которых подозревают в отравлении Скрипалей.

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Суть операции, которую они проводили, неизвестна. В декабре того же года Сергеев снова ездил в Швейцарию, где в это время находились Чепига и Мышкин.

В январе 2018 года Сергеев посетил Женеву в последний раз. На этот раз он 14 раз за два дня звонил своему куратору, с которым позже общался во время операции по отравлению Сергея Скрипаля.

Авторы расследования также полагают, что передвижение Сергеева показывают его "живой интерес к штаб-квартир международных спортивных организаций, прежде всего WADA".

По мнению участников расследования, он мог проводить операции, связанные с покушениями на убийство. Не исключают они и того, что группа Сергеева уже тогда могла готовить покушение на Скрипаля, который контактировал со спецслужбами Швейцарии.