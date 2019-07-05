В Венесуэле во время операций сил безопасности убиты 7 тысяч человек – ООН

Большое количество погибших стало жертвами «казни».

В Организации Объединенных Наций в четверг, 4 июля, заявили, что во время операций по обеспечению безопасности в Венесуэле были убиты около 7 тысяч человек.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на доклад организации.

Отмечается, что большое количество погибших стало жертвами «казни», а ситуации с арестованными и убитыми подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции.

«Количество случаев вероятных неподсудных убийств со стороны сил безопасности было шокирующе высоким», – говорится в сообщении.

В докладе содержится призыв к Венесуэле прекратить то, что в ООН назвали грубым нарушением политических, социальных, гражданских и экономических прав в стране.

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Администрация Николаса Мадуро официально еще не отреагировала на доклад.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в прошлом месяце посетила Венесуэлу и уже сегодня, 5 июля, представит свой отчет.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Николас Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в 2025 году. Его поддержала Россия, которая выслала в Венесуэлу несколько самолетов с военными на борту в конце марта.

В ответ на это спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон рассматривает различные варианты ответа на военную поддержку Россией Мадуро. Абрамс отметил, что Россия "заплатит за это определенную цену". Вероятно, будут введены новые санкции.