Калифорния стала первым штатом США, который отменил дискриминацию из-за причесок (видео)

В частности, вносится запрет на дискриминацию естественной формы волос темнокожих людей в школах и на работе.

Штат Калифорния стал первым в США, запретившим дискриминацию чернокожих сотрудников и студентов за ношение причесок, традиционных для афроамериканского населения.

Читайте такжеNewsweek: "1984" Оруэлла очень похож на 2019 год в реальности

Так, законопроект был принят Сенатом еще в апреле. Документ вносит правки в антидискриминационные законы, чтобы исключить оттуда дискриминацию по «чертам, исторически связанным с расой». В частности, вносится запрет на дискриминацию естественной формы волос темнокожих людей в школах и на работе.

Как сообщал УНИАН, ранее министерство юстиции США подало иск в суд против властей штата Калифорния из-за закона о сетевой нейтральности, согласно которому интернет-провайдерам запрещено блокировать или ограничивать доступ к определенному контенту или приложениям.