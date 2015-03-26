В Нью-Йорке от взрыва обрушилась часть жилого дома. Есть погибшие

Об этом пишет zn.ua со ссылкой на The New York Post.

От взрыва 2 человека погибли, не менее 30 человек пострадали.

Обрушение дома на острове Манхэттен в микрорайоне Ист-Виллидж произошло днем, предположительно, после взрыва бытового газа на нижних этажах, где располагался ресторан суши. После этого в здании возник пожар, пишет Лента.ру.

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По данным New York Daily News, медики на месте оказывают помощь восьми пострадавшим, в том числе двум пожарным. Один человек доставлен в больницу в критическом состоянии.

На месте работают около 130 пожарных. Спасатели оградили место происшествия из-за опасений, что здание может рухнуть.