В Нью-Йорке от взрыва обрушилась часть жилого дома. Есть погибшие
23:20, 26 марта 2015Мир
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В одном из районов Нью-Йорка Манхэттен произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.
В Нью-Йорке от взрыва обрушилась часть жилого дома / The New York Times
Об этом пишет zn.ua со ссылкой на The New York Post.
От взрыва 2 человека погибли, не менее 30 человек пострадали.
Обрушение дома на острове Манхэттен в микрорайоне Ист-Виллидж произошло днем, предположительно, после взрыва бытового газа на нижних этажах, где располагался ресторан суши. После этого в здании возник пожар, пишет Лента.ру.
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По данным New York Daily News, медики на месте оказывают помощь восьми пострадавшим, в том числе двум пожарным. Один человек доставлен в больницу в критическом состоянии.
На месте работают около 130 пожарных. Спасатели оградили место происшествия из-за опасений, что здание может рухнуть.
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