В центре Казахстана из-за масштабных наводнений эвакуируют людей

Чрезвычайная служба страны отмечает, что десятки жителей эвакуировали из трех 5-этажных домов в городе Каражал, где повреждены улицы, дороги и здания, сообщает Радио Свобода.

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В поселке Атасу, по данным властей, под угрозой затопления оказались десятки жилых домов и дороги.

Жителей эвакуируют и из сел Буркутты, Каракол, Матак и Аубакиров.

От наводнения также пострадал город Агадир, где повреждена система канализации и дорога Агадир-Орта-Оспен.