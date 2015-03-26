В центре Казахстана из-за масштабных наводнений эвакуируют людей
21:23, 26 марта 2015Мир
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Сильные дожди и таяние снега привело к масштабным наводнениям в Карагандинской области Казахстана.
Сильные дожди вызвали масштабные наводнения в Казахстане / myjourney.ru
Чрезвычайная служба страны отмечает, что десятки жителей эвакуировали из трех 5-этажных домов в городе Каражал, где повреждены улицы, дороги и здания, сообщает Радио Свобода.
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В поселке Атасу, по данным властей, под угрозой затопления оказались десятки жилых домов и дороги.
Жителей эвакуируют и из сел Буркутты, Каракол, Матак и Аубакиров.
От наводнения также пострадал город Агадир, где повреждена система канализации и дорога Агадир-Орта-Оспен.
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