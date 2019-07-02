В Лондоне из пролетающего самолета выпало тело мужчины
Необычный инцидент произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Там во время посадки самолета авиакомпании Kenya Airways из отсека шасси выпало тело безбилетного пассажира.
Об этом сообщает Daily Mail.
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Так, правоохранителям поступило сообщение, что в саду одного из домом в столичном районе Клапхэм нашли тело. Труп упал буквально в метре от местного жителя, который загорал на своем участке.
"На данный момент полиция считает, что речь идет о безбилетнике, который выпал из ниши шасси самолета Kenya Airways, летевшего в Хитроу", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра самолета в отсеке шасси нашли сумку, воду и немного еды. Предположительно, пассажир замерз насмерть и выпал из воздушного судна.
Самолет летел из Найроби. Правоохранители проводят расследование инцидента.