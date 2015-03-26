Еврокомиссия приветствует решение ЕП выделить Украине 1,8 млрд евро помощи



Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий комментарий ЕК был распространен в среду в Брюсселе по завершению голосования.

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”Европейская комиссия приветствует решение парламента, как важный шаг на пути быстрого выделения 1,8 млрд евро в качестве среднесрочных кредитов в 2015 и 2016 годах. Четкая поддержка Европейского парламента подчеркивает приверженность ЕС продолжить свою беспрецедентную поддержку стране, которая сильно пострадала в результате глубокой рецессии. Конфликт на востоке страны негативно повлиял на ее экономику”, - говорится в комментарии.