Bloomberg: Молодежь Сербии и Украины эмигрирует из-за неопределенности по членству в ЕС

Однако, опыт других восточноевропейских стран свидетельствует, что отток людей может продолжиться даже после вступления в европейский клуб.

Лидер Сербии обещает добиться членства в Евросоюзе для своей страны до 2025 года. Но для молодежи балканской страны, очевидно, это не достаточно быстро. Исследование, опубликованное на этой неделе, указывает на то, что половина сербов в возрасте от 20 до 29 лет планируют уехать из страны уже в следующем году.

Как пишет Bloomberg, среди причин они называют плохие перспективы по трудоустройству и коррупцию. Исследование было проведено в четырех муниципалитетах, где президент Александар Вучич получил на выборах в 2017 году более 50% голосов. В этих же регионах зарплата составляет ниже среднего показателя по стране, который составляет 520 долларов.

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Издание отмечает, что этот же сценарий уже действует в других странах Восточной Европы. Сотни тысяч работников покинули Украину, чье членство в ЕС еще более размыто, чем в сербском случае. После визовой либерализации украинцы начали искать более крупные доходы в Польше, Чехии и Германии.

Впрочем, даже членство в ЕС не гарантирует, что люди останутся дома. К примеру, Литва вступила в европейскую организацию в 2004 году. И ей понадобилось десятилетие, чтобы остановить отток граждан.

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Bloomberg добавляет, что в большинстве стран Восточной Европы эмиграция привела к снижению общего уровня безработицы. Но в Сербии этот трюк не сработал. Уровень безработицы в стране превышает 12%, а среди граждан в возрасте 20-24 года он достигает 30%.