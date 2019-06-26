Трамп намерен добиваться свержения президента Венесуэлы

Спецпосланник США по Венесуэле исключил участие Мадуро в работе нового правительства народного единства в этой стране.

Президент США Дональд Трамп остается привержен политике давления, направленной на смещение нелегитимного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и перехода власти к временному президенту и лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Об этом во вторник заявил спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс, сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

Дипломат исключил участие Мадуро в работе нового правительства народного единства в Венесуэле. "Трудно понять, как он станет частью решения (проблемы) или может стать частью переходного правительства", - сказал Абрамс журналистам.

Приводя примеры того, что Венесуэла остается внешнеполитическим приоритетом для администрации США, Абрамс сказал, что Трамп поднял венесуэльскую тему на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 20 июня.

В свою очередь, вице-президент Майк Пенс прибыл в Майами, чтобы помочь отправить корабль ВМС США USNS Comfort с медицинской миссией в Южную Америку для оказания помощи венесуэльским беженцам.

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Не вдаваясь в подробности, Абрамс сказал, что уже 54 страны объявили о своей поддержке временного президента Гуайдо и что число таких стран скоро вырастет еще.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Николас Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в 2025 году. Его поддержала Россия, которая выслала в Венесуэлу несколько самолетов с военными на борту в конце марта.

В ответ на это спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон рассматривает различные варианты ответа на военную поддержку Россией Мадуро. Абрамс отметил, что Россия "заплатит за это определенную цену". Вероятно, будут введены новые санкции.