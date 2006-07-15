Фондовые рынки падают из-за войны в Ливане
17:28, 15 июля 2006Мир
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Правительства арабских стран созвали экстренное совещание
Фондовые рынки стран Персидского залива упали в субботу из-за эскалации конфликта между Израилем и движением "Хезболлах", сообщает Reuters.
Фондовый рынок Саудовской Аравии, крупнейший в регионе, упал на восемь процентов, кувейтский - более, чем на 3%, дубайский - практически на 3%.
Правительства арабских государств созвали экстренное совещание министров иностранных дел в Каире с целью обсуждения возможных шагов для прекращения военных действий со стороны Израиля.
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