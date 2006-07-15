Фондовые рынки падают из-за войны в Ливане

Фондовые рынки стран Персидского залива упали в субботу из-за эскалации конфликта между Израилем и движением "Хезболлах", сообщает Reuters.

Фондовый рынок Саудовской Аравии, крупнейший в регионе, упал на восемь процентов, кувейтский - более, чем на 3%, дубайский - практически на 3%.

Правительства арабских государств созвали экстренное совещание министров иностранных дел в Каире с целью обсуждения возможных шагов для прекращения военных действий со стороны Израиля.