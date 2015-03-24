The Guardian: Грецию можно простить за заигрывание с Россией, но ей следует быть осторожной

В статье Мэри Деевски под названием «Грецию можно простить за заигрывание с Россией, но ей следует быть осторожной», опубликованной в британской газете The Guardian, пишется о том, что теперь это уже не открытое приглашение. Было объявлено, что Ципрас собирается посетить Россию 8 апреля – ровно за месяц до того, как он должен был, как ожидалось, отправиться в Москву.

Изначально планировалось, что он проведет двусторонние встречи, когда будет принимать участие в праздновании годовщины победы во Второй мировой войне 8 мая. Ципрас вполне может поехать в Москву на торжества в мае – еще одна возможность подчеркнуть дистанцию между Германией и Грецией, в то время как Ангела Меркель уже заявила, что не будет принимать участия в этом празднестве.

Нет ничего загадочного в том, что визит Ципраса в Москву перенесли на месяц вперед. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным за несколько недель до того, как закончатся деньги, полученные от Брюсселя. Сообщалось, что Россия предложила, или может предложить, финансовую помощь Греции, если Европейский союз откажется. Время и предполагаемая цель визита Ципраса в Россию указывает на то, что Греция как бы говорит Европе, и в частности Германии: будьте осторожны, у Афин есть выбор.

Что касается Москвы, несложно увидеть некоторую симметрию между трудностями Греции и Украины. С точки зрения Кремля, в обеих странах ведется борьба не только за их будущую ориентацию, но и, можно сказать, за их души. Они обе находятся на окраинах своих традиционных блоков; и обе – на грани банкротства. Если Москва опасается того, что потеряла Украину (ее большую часть), возможно, она планирует завоевать верность Греции в качестве своего рода компенсации?

Это тревожный сценарий, который обсуждается в некоторых кругах, в том числе об этом писала немецкая газета Bild. Некоторые рассуждают, что если Афины и Берлин не смогут прийти к соглашению, которое позволило бы Греции остаться в еврозоне, то Греция может из нее выйти, принять финансовую помощь Москвы, и начать заново, как западный форпост православного мира, вместо того, чтобы оставаться бедным родственником на восточной окраине ЕС.

Тем не менее, размышляя подобным образом, они не учитывают множество актуальных обстоятельств. Первое и самое основное из них – та ситуация, в которой сейчас находится Россия. Москва, конечно, заинтересована в том, чтобы добиться расположения новых союзников, поскольку ЕС и США сейчас изолируют ее. Еще более простая причина: Москва, вероятно, благодарна любому, с кем просто можно поговорить, в то время, когда мало кто вообще хочет ехать в Россию, разве что для того, чтобы обсудить украинский вопрос.

Но стоит задуматься над тем, действительно ли Россия может себе позволить предоставить финансовую помощь Греции, даже если она считает, что это того стоит. Россия и сама сейчас сталкивается с серьезными экономическими проблемами, частично из-за западных санкций, но в основном из-за того, что ее инфраструктура устарела, а мировые цены на нефть падают. Кроме того, россияне могут враждебно отнестись к просьбе перетерпеть трудности, чтобы их деньги достались Греции. Они и без того недовольны тем, что часть денег из российской казны тратится на субсидии, направленные на умиротворение Чечни.

Вторая причина для сомнений – идея о сплоченном православном мире. Да, греки и русские номинально православные, и да, русские устремились в церкви после распада Советского Союза, отчасти потому, что крах коммунизма стал также возрождением России. Но греческое и российское православие – разветвления одной религии, настолько же разобщенные, как и любые другие. Возможно, есть некоторая культурная близость, основанная на религиозных обрядах, но слишком много чего другого помимо религии разделяет греков и русских.

В-третьих, это заблуждение на счет «кто кого»: если Греция выйдет из еврозоны, она обратиться к Москве – или еще к кому-то. Если Греция выйдет из еврозоны, это не означает, что она автоматически перестанет быть членом ЕС, и тем более западного блока. Как показал визит в Афины помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, Соединенные Штаты будут еще более обеспокоены тем, что Греция сделает шаг в сторону Востока, чем ЕС, поскольку это приведет к уменьшению НАТО и обороноспособности Запада.

Пока греки просто посылают сигналы и торгуются. Поскольку Греция сейчас очень слабая, ее можно простить за то, что она разыгрывает российскую карту, как можно понять и Москву, которая оказалась в полу-изоляции и пытается улучшить отношения с Грецией, и не только с ней, но и с другими европейскими критиками ЕС, в том числе с некоторыми крайне правыми партиями. Но существует большая разница между дипломатическими сигналами и действиями. Путин может широко улыбаться Греции, соблазняя ее, и в то же время «рычать» на ЕС, но время для создания большого православного блока еще не наступило, и не наступит.