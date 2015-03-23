Ципрас и Меркель подтвердили намерение сохранить Грецию в еврозоне - СМИ

Пресс-конференцию транслировали греческое телевидение, сообщает РИА Новости.

Ципрас со своей стороны заявил, что новое правительство Греции намерено проводить реформы, которые помогут развитию страны.

По словам двух лидеров, на встрече обсуждались проблемы еврозоны и Евросоюза, двусторонние отношения.

”Экономические данные, которые предоставляет Греция, должны быть прозрачные. Правительство Греции должно представить, какие реформы оно будет проводить и в какие сроки, когда будут проходить переговоры с кредиторами. Я бы хотела, чтобы Греция была в еврозоне, развивала экономику, боролась с безработицей. Это означает, что должны быть реформы”, - заявила Меркель.

Греческая журналистка спросила, принимались ли решения о выделении Греции ликвидности, придется ли правительству в апреле выбирать, что платить - пенсии и зарплаты или долги в МВФ, или возможно будет выплатить и то, и другое?

Читайте такжеМеркель выразила готовность к созданию "банка развития" для поддержки Греции

”Решение о выделении ликвидности принимает еврогруппа после оценки, а не Германия”, - сказала Меркель.

По ее словам, немецкое правительство хочет сотрудничать с Грецией, с народом которой сложились теплые отношения. Многие греки живут в Германии, а миллионы немцев ежегодно посещают Грецию как туристы, сказала она.

Ципрас, назвавший встречу плодотворной и конструктивной, сказал, что он и не ожидал получить деньги. ”Я приехал не за тем, чтобы просить финансовую помощь”, - подчеркнул он.

Премьер Греции отметил, что Европа основывается на уважении законов и обязательств.

”Греция пять лет выполняла программу спасения, которая, по нашей оценке, не стала success story и привела к падению экономики. Мы потеряли 25% ВВП, получили социальные проблемы, такие как потеря конкурентоспособности, безработица, огромную безработицу среди молодежи - около 60%. Пострадали в основном бедные. К сожалению, пять лет программы не помогли решить ничего. Остаются все проблемы”, - сказал премьер Греции.

По словам Ципраса, надо прекратить винить во всех бедах внешние силы и иностранцев, как это можно зачастую слышать в Греции.

”Надо вылечить застарелые болезни. Наша цель - провести большую программу реформ. Это борьба с уклонением от налогов, и бремя кризиса должны нести те, кто избегал до этого. Вместе с реформами мы должны проводить бюджетные изменения, в юстиции”, - сказал Ципрас.