Канцлер Германии Ангела Меркель выразила готовность к созданию "банка развития" для поддержки Греции, которая находится в глубоком финансовом кризисе.

Об этом Меркель заявила в понедельник, 23 марта, после встречи с главой греческого правительства, которая состоялась в Берлине, сообщает агентство Reuters. По словам канцлера ФРГ, "если нужна будет помощь, это можно обсуждать". Однако о конкретных мерах помощи речь пока не идет, передает DW.de.

В то же время Меркель подчеркнула, что решение о предоставлении следующих траншей помощи Греции должны приниматься в соответствующих европейских инстанциях, к примеру, в Еврогруппе. "Я не могу Греции ничего пообещать", - добавила Меркель.

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Греческий премьер-министр Алексис Ципрас, в свою очередь, заявил, что хочет избежать раскола в Еврозоне из-за спора вокруг долгов Греции перед международными кредиторами. Глава греческого правительства подчеркнул: "Мы решительно настроены на поиск совместного решения". Встречу с Ангелой Меркель он назвал важным для лучшего понимания.

В то же время глава греческого правительства отметил, что обвинять иностранцев в проблемах Греции - неправильно. Ципрас добавил, что Афинам следует изменить политику, чтобы преодолеть имеющиеся трудности. По его словам, настало время для крупных структурных реформ в Греции, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов и коррупцией. Ципрас отметил, что Греция намерена выполнить свои обязательства.

Нынешний визит Ципраса в Германию является первым со времени победы левой партии СИРИЗА на выборах в Греции и его избрания главой греческого правительства.

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Сейчас государственный долг Греции достиг 175% ВВП страны. На фоне такой задолженности Еврокомиссия предполагает, что денег Афинам хватит только до 8 апреля. Поэтому Ципрасу остается все меньше времени, чтобы согласовать с международными кредиторами полный пакет реформ. Только в этом случае Греция может рассчитывать на поступление 7,2 миллиарда евро из последнего транша. Германия является крупнейшим кредитором Афин, что обеспечил 27% от общего пакета финансового спасения греческой экономики.