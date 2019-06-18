Washington Post: Венесуэла превратилась в ад без еды, работы и лекарств

Утопический проект Уго Чавеса закончился тем, что страна стала «мировым лидером по производству отчаяния».

Поток небольших групп и отдельных людей продолжается непрерывно на протяжении всего дня. На горном серпантине дороги, по которому они идут, почти нет свободного места. Поэтому беженцы идут по автомобильному пути. Путешествие в Боготу протяженностью более 560 километров – это отчасти вынужденный марш, а частично паломничество. С одной стороны оно вызвано голодом и депрессией в Венесуэле, а с другой – желанием начать все с начала в Колумбии, Эквадоре, Перу и других странах.

До этого момента в кризисе в Венесуэле многие мужчины уже уехали в поисках работы, пишет Washington Post. Теперь за ними отправились и их семьи. Дети тянут багаж за собой. Матери несут детей и капризных младенцев. Их одежда очень часто не соответствует требованиям горной дороги, где температура становится все ниже с подъемом. Многие бегут из страны в тапочках или «кроксах».

Читайте такжеNewsweek: Военные России до сих пор защищают режим в Венесуэле

Вдоль всего пути расположены стоянки, оборудованные и поддерживаемые международными организациями, среди которых Международный комитет Красного Креста, Oxfam, Samaritan's Purse и World Vision. Стоянка под названием «Эль-Диаманте», профинансирована местной католической церковью, помогает 300-400 людям ежедневно. Беженцы получают горячую пищу, возможность принять душ и временный приют.

«В Венесуэле нет ни работы, ни еды. Я не могу купить подгузники или молоко», - говорит одна женщина на стоянке «Эль-Диаманте».

Другая добавляет: «Я пришла сюда, потому что страдаю от диабета и не могу больше найти нужные лекарства в стране». Мужчина, держа ребенка на руках, сказал: «Моему сыну нечего есть. Мне нужно бороться за него».

Президент американской ветки World Vision Эдгар Сандоваль жил в Венесуэле, когда был подростком.

«Люди со всех уголков мира приезжали в Венесуэлу, ища лучшей жизни. Я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми людьми в стране. Доступ к воде теперь проблема. Приходится по несколько раз на день ходить с тачкой, чтобы привезти необходимое количество воды. Недоедание среди детей – большая проблема. Я знаю детей, которые в два года не ходят или не говорят. Именно в такой ситуации начинается отчаяние», - сказал он.

Читайте такжеСоветник Трампа сообщил о "покупке" Венесуэлой дальнейшей поддержки Москвы

Издание называет Венесуэлу «мировым лидером по производству отчаяния». В начале 2000 годов социалист Уго Чавес создал систему, финансируемую доходами от продажи нефти, в которой еда, образование и здравоохранение были бесплатными для граждан. Зарплаты были небольшие. Однако, они тратились на что-то дополнительное, а не на товары первой необходимости. Когда цены на нефть обвалились, вся система субсидий Чавеса потерпела крах. Бедные венесуэльцы и средний класс остались со своими зарплатами в местной валюте, которая через гиперинфляцию стала ничего не стоящей. Некоторые продукты в Венесуэле до сих пор можно купить, но только за доллары США.

Минимальная зарплата в стране сейчас составляет всего 6 долларов в месяц. А один килограмм кукурузной муки стоит примерно четверть от этой суммы. К этому всему добавляются еще постоянные перебои в электроснабжении, нехватка обезболивающего и бинтов в больницах, отсутствие пропана для приготовления пищи и хронический дефицит туалетной бумаги или других средств гигиены. Тем временем функционирует режим, который держится за власть благодаря грубому угнетению, воплощенном национальной гвардией и нанятыми уличными бандами, известными как «коллективы» (colectivos – исп.). В результате из страны убегают свыше 4 миллионов беженцев.

В городе Кокута недавно открыли международный мост Симона Боливара. Он стал главным путем, через который люди бегут из Венесуэлы. Те, кому повезло иметь родственников за границей, могут получить доллары на стоянке, расположенной на территории Колумбии, чтобы купить билет на автобус и продолжить свой путь. Но очень бедные люди продолжают идти пешком через горы или же попрошайничают. Кое-кто пытается заработать на мелкой контрабанде через границу.

Читайте также: Business Insider: США, Россия и Китай начали бой за интересы в Венесуэле

Государственная школа Colegio La Frontera в Колумбии служит потребностям по большей части венесуэльских учеников. Здесь учится 13-летняя девочка по имени Хайди. С помощью World Vision она теперь не пропускает ни одного урока. Но ей пришлось годами работать на сомнительных работах вместе со своей мамой. Хайди как-то продала свои отрезанные волосы, чтобы получить хоть какие-то деньги. Она вспоминает, как занималась контрабандой ананасов и была вынуждена платить взятки, если ее ловила полиция или «коллективы».

«Вот до чего довел Венесуэлу эксперимент Чавеса: до использования вооруженных банд для запугивания бедных маленьких девочек. Для лучшего будущего нужно положить конец жестокости венесуэльского режима, его коррумпированности и некомпетентности. Но тем временем гуманитарное чрезвычайное положение продолжается и углубляется. Международные организации работают на пределе своих возможностей. А беженцы продолжают свое тяжелое путешествие», - говорится в статье.