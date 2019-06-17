Советник Трампа сообщил о "покупке" Венесуэлой дальнейшей поддержки Москвы

Каракас заключил с Москвой контракт на 209 миллионов долларов, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой России, считает советник президента США.

Венесуэла в мае заключила с Россией оборонный контракт на 209 миллионов долларов (в пересчете - 185,5 млн евро).

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает dw.com.

По его словам, на подобный шаг официальный Каракас пошел, чтобы "купить дальнейшую поддержку" Москвы в то время как "сотни тысяч венесуэльцев голодали".

Глава Венесуэлы Николас Мадуро "чрезвычайно неэффективно управляет ресурсами" страны, отметил советник президента США. Жители республики "хотят истинного демократического руководства, а не репрессий", подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Николас Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в 2025 году. Его поддержала Россия, которая выслала в Венесуэлу несколько самолетов с военными на борту в конце марта.

В ответ на это спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон рассматривает различные варианты ответа на военную поддержку Россией Мадуро. Абрамс отметил, что Россия «заплатит за это определенную цену». Вероятно, будут введены новые санкции.