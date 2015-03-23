В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке произошло возгорание

Сильный запах гари ощущался на главном этаже здания секретариата всемирной организации. Около 19:10 по местному времени (01:10 кск) в штаб-квартире сработала сигнализация и все находившиеся в ней люди были эвакуированы, ппередает ТАСС.

Вереница из пожарных машин и карет скорой помощи выстроилась вдоль 1-й авеню Манхэттена, однако сама улица перекрыта не была. Спустя полчаса ситуация вернулась в нормальное русло.

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Официального комментария в пресс-службе ООН пока получить не удалось.

Как правило, воскресенье в штаб-квартире ООН является выходным днем, однако несколько часов назад здесь завершилось экстренное заседания Совета Безопасности Организации в связи с ситуацией в Йемене.