Associated Press: Шпионы начали использовать созданные искусственным интеллектом лица

Эксперты говорят, что иностранные агенты часто прячутся за изображениями людей, которых в действительности не существует.

Кэти Джонс казалась глубоко связанной с политической сценой Вашингтона. Рыжеволосая женщина примерно 30 лет построила неплохую карьеру в наиболее уважаемых аналитических центрах: от центристского Brookings Institution до правого Heritage Foundation. Она поддерживала связь помощником Госсекретаря США, сенатором и экономистом Полом Уинфри, кандидатуру которого рассматривали на должность в американском Федеральном резерве.

Но Кэти Джонс не существует, — пишет Associated Press. Ее личность была выдумана для целой армии фантомных страниц в социальной сети LinkedIn. Эксперты, которые проверили активность страницы Джонс на сайте, говорят, что она достаточно типична для шпионов, использующих платформу как глобальную картотеку.

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«Это очень похоже на определенного рода государственную операцию», - сказал Йонас Парелло-Плеснер, который работает программным директором датского аналитического центра «Фонд альянса за демократию». Его организация несколько лет назад тоже стала жертвой шпионской операции через LinkedIn.

Директор Центра национальной безопасности и контрразведки США Уильям Еванина сказал изданию, что иностранные шпионы постоянно используют фальшивые страницы в социальных сетях против американских целей. При этом он обвинил Китай в «масштабном» шпионаже через LinkedIn.

«Вместо того, чтобы отправлять шпионов в какой-то гараж на территории США, чтобы они вербовали одну цель, значительно эффективнее сидеть за компьютером в Шанхае и рассылать запросы дружбы 30 тысячам целей», - пояснил Еванина.

В прошлом месяце отставной офицер ЦРУ Кевин Маллори был приговорен к 20 годам заключения за передачу Пекину деталей о тайных операциях. Он это сделал, когда китайский агент связался с ним через LinkedIn, прикидываясь кадровым рекрутером.

В отличие от Facebook, подход которого сосредоточен на налаживании контактов между друзьями и родственниками, LinkedIn ориентирован на тех, кто ищет работу или работников, людей, часто рассылающих резюме, стоящих большие сети контактов и предлагающих проекты неизвестным людям. Этот подход помогает миллионам с занятостью.

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Однако, это также дает широкое поле для деятельности шпионам. И это тревожит западные разведывательные управления. Чиновники в Великобритании, Франции и Германии выпустили заявления о том, как тысячи людей стали целями иностранных шпионов через LinkedIn. В заявлении социальная сеть заверила, что активно работает над удалением фальшивых страниц. И за первые три месяца 2019 года таких было тысячи. Также социальная сеть советует людям «добавлять в контакты только людей, которых знаете и которым доверяете, а не просто всех подряд».

Страница Кэти Джонс была достаточно скромной. У нее было всего 52 контакта. Но некоторые из них были весьма влиятельными и предоставили вес ее странице, что убедило других принять ее запрос на контакт. AP поговорило с 40 людьми, которые были в списке Джонс. Многие из них признали, что добавляют в контакты даже незнакомцев.

«Я, наверное, худший пользователь LinkedIn в истории социальной сети», - сказал Уинфри, который был заместителем директора Совета по внутренней политике в администрации Дональда Трампа. 28 марта он добавил Кэти Джонс в свои контакты.

Лайонел Фэттон, который преподает дальневосточную политику в Вебстерском университете в Женеве, признал, что усомнился в том, действительно ли Джонс существует.

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«Я сначала колебался. Но потом подумал: кому это вредит?» - вспомнил он.

Парелло-Плеснер отмечает, что потенциальный вред может быть серьезным. Ведь подтверждение запросов дает фальшивкам определенный вес. Другие пользователи могут рассматривать контакт как определенного рода поддержку.

«Вы понижаете свою внимательность и заставляете других делать это», - говорит он.

Первым фальшивость страницы Кэти Джонс разоблачил специалист по вопросам России и Chatham House Кир Гилс. Он также недавно разоблачил шпионскую операцию, которая была развернута против критиков российской компании Kaspersky Lab. Поэтому, получив запрос от Кэти Джонс на LinkedIn, он решил, что ее страница довольно странная. Ведь на ней было указано, что Кэти Джонс годами работала научным сотрудником по вопросам России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Но Гилс подумал, что если бы это было правдой, он бы знал такого специалиста. Пресс-секретарь Центра стратегических и международных исследований Эндрю Шварц сказал AP, что у них никогда не было сотрудников с именем Кэти Джонс.

На ее странице также было указано, что она получила ученую степень за исследования России в Университете Мичигана. Но там тоже сообщили, что среди выпускников нет людей с таким именем. Несколько экспертов сказали AP, что фотография на странице Кэти Джонс была синтезирована компьютерной программой.

«Я уверен, что это фальшивое лицо. Тут все признаки, что это так», - говорит Марио Клингеманн, немецкий художник, который годами экспериментировал с искусственно сгенерированными портретами.

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Клингеманн и другие эксперты говорят, что фото зеленоглазой женщины с рыжими волосами и загадочной улыбкой было создано компьютерной программой под названием GAN. Она создает реалистичные изображения лиц абсолютно вымышленных людей. GAN называют определенного рода искусственным интеллектом. И программа вызывает беспокойство у политиков, которые уже пытаются обуздать технологию ради борьбы с дезинформацией.

Директор лаборатории графики Института креативных технологий в Университете Южной Калифорнии Хао Ли указал на ряд недостатков, которые доказывают, что фото Кэти Джонс – созданная искусственным интеллектом фальшивка. В частности, он указал на нечеткости в контуре вокруг глаз, немного размытые волосы и пятна на левой щеке.

«Это типичный результат GAN. Готов поспорить», - говорит Ли.