В Египте в результате нападения акулы погиб турист из Германии

Полиция сообщает, что акула откусила ему ногу до колена, передает Би-би-си.

За последние 5 лет это первый случай нападения акул на туристов в Египте.

Напомним, в 2010 году один турист погиб и несколько человек были серьезно изувечены в результате нескольких случаев нападения акул на людей.