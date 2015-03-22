В Египте в результате нападения акулы погиб турист из Германии

15:10, 22 марта 2015
Мир
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Турист из Германии погиб на египетском курорте Эль-Кусаир на Красном море в результате нападения акулы.

На египетском курорте от нападения акулы погиб немецкий турист \ navy.mil

Полиция сообщает, что акула откусила ему ногу до колена, передает Би-би-си.

За последние 5 лет это первый случай нападения акул на туристов в Египте.

Напомним, в 2010 году один турист погиб и несколько человек были серьезно изувечены в результате нескольких случаев нападения акул на людей.

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