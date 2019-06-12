В Нотр-Дам де Пари впервые после пожара пустят верующих (видео)

В эту субботу в храме будут отмечать годовщину освящения алтаря Нотр-Дама.

В собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) впервые после пожара пустят верующих. Католическую мессу в храме проведут уже в эту субботу – будут отмечать годовщину освящения алтаря Нотр-Дама.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Попасть внутрь боковой часовни смогут лишь два десятка верующих. Однако, чтобы все желающие смогли увидеть службу, организуют прямую трансляцию события.

Как сообщал УНИАН, масштабное возгорание охватило собор Парижской Богоматери в середине апреля. Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось полсуток. В результате пожара обвалился шпиль храма и крыша. Структуру здания и большие христианские реликвии удалось уберечь от уничтожения.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари за 50 лет. На реконструкцию одного из символов страны за несколько дней благотворители пожертвовали почти миллиард долларов.