Большинство финнов против визита их президента в Москву на День Победы

Из почти 50000 респондентов 75% высказались против поездки, а только 25% - за.

Напомним, что финский лидер Саули Ниинисте до сих пор не прояснил ситуацию со своим участием в праздничных мероприятиях по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет Fontanka.fi.

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Также до сих пор находятся в раздумьях относительно участия в параде Победы первые лица соседней Швеции. Канцлер Германии Ангела Меркель около недели назад заявила, что не будет участвовать в праздничных мероприятиях, но на днях поменяла свое решение, однако детали ее прибытия в Москву до сих пор уточняются. Президенты Польши и Эстонии уже ответили отказом на приглашение России.