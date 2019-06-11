В Британии оппозиция хочет заблокировать Brexit без соглашения

Инициатива лейбористов имеет поддержку и среди членов других партий.

Лейбористская партия Британии завтра инициирует в парламенте голосование о возможности для депутатов перебирать от правительства контроль над повесткой дня Палаты общин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Это голосование направлено на то, чтобы обеспечить позже в этом месяце голосование за блокировку Brexit без соглашения. Инициатива лейбористов имеет поддержку и среди членов других партий.

По словам Кира Стармера, министра теневого правительства по вопросам Brexit, дискуссия о выходе Британии из ЕС среди консерваторов становится все более нелепой и безрассудной.

"Ни у одного из вероятных кандидатов на высший пост нет надежного плана, как выйти из тупика к концу октября. Вместо этого мы стали свидетелями того, как кандидаты открыто выступают за разрушительный Brexit без соглашения и даже пытаются вовлечь королеву в политику" - сказал он.

По его словам, у депутатов будет возможность принять меры, которые могли бы помочь избежать в конце октября выхода из ЕС без соглашения.

Как сообщал УНИАН, на должность лидера Консервативной партии Британии и соответственно - пост премьера официально претендуют десять политиков.