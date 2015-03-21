В Египте 35 человек погибли в результате падения автобуса в канал

В Египте около Гизы автобус упал в канал. По предварительным данным, не менее 35 человек погибли, передает ТАСС со ссылкой на сайт египетского издания Al-Dustour.

Согласно полученным от медиков данным, в автобусе ехали работники частной строительной компании Orascom Construction. По какой причине произошла авария, пока не сообщается. По информации местной полиции, автобус вылетел с кольцевой скоростной автодороги и упал с эстакады в канал.

Отмечается, что количество жертв может возрасти. По предварительным данным, всего в автобусе могло находиться до 56 человек.

В полиции полагают, что наиболее вероятная причина аварии — сильное превышение скорости водителем автобуса.

Крупные аварии - далеко не редкость в Египте: ежегодно на дорогах страны, только по официальным данным, гибнут около 8 тыс человек.

Нарушителями, как правило, являются водители грузовиков, микроавтобусов и такси, которые не соблюдают скоростной режим, часто выезжают на полосу встречного движения, совершая крайне опасные маневры при обгоне.