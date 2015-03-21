Джихадисты захватили город на юге Йемена
04:00, 21 марта 2015Мир
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Поступают сообщения о том, что боевики, связанные с группировкой "Аль-Каида", взяли под свой контроль город Хоута на юге Йемена.
REUTERS
По сообщениям находящихся там очевидцев, боевики в автомобилях с черными флагами ворвались в город, который находится к северу от портового города Аден, сообщает Русская служба Би-би-си.
Сообщается, что они захватили солдатские казармы и правительственные здания, убив представителей сил безопасности, не пожелавших сдаться.
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На юге Йемена уже несколько лет действует крупная ячейка "Аль-Каиды".
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