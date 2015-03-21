Россия разрушила сотрудничество с НАТО - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе во время форума, организованного Фондом Маршалла, передает Радио Свобода.

"Мы не находимся в состоянии холодной войны, потому что это была всеобъемлющая идеологическая война между двумя военными блоками. Сейчас этого нет. Но мы также и не находимся в ситуации сотрудничества, которую мы пытались наладить после Холодной войны", - подчеркнул Столтенберг.

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По словам Столтенберга, сотрудничества между Москвой и Западом нет из-за нарушения Россией международных норм и правил.

"Российские войска пересекли границы соседей, они аннексировали территории других стран. Это в Европе произошло впервые со времени окончания Второй мировой войны. Россия аннексировала Крым. Ее войска находятся в Молдове и Грузии, они также дестабилизируют ситуацию на востоке Украины", - подчеркнул генсекретарь НАТО.

Отношения между Москвой и Западом ухудшились в прошлом году, после российской аннексии Крыма.