Foreign Policy: Украина вынуждает сепаратистов в Приднестровье сближаться с Кишиневом и Западом

Сепаратистский регион Молдовы долгое время был раем контрабандистов, но под давлением Киева он меняется и сближается с Кишиневом.

Спокойного весеннего вечера на стадионе "Шериф" на окраинах Тирасполя около 1500 болельщиков наслаждались закатом солнца. Природа придавала особого блеска событию на поле, которое было бы просто бесцветным и мрачным. С 17 чемпионскими титулами за 19 сезонов такие праздники стали рутиной для фанатов тираспольского ФК "Шериф".

Клуб играет за сепаратистскую "республику" Приднестровье - небольшую полоску территории в Молдове на побережье Днестра. С 1990 года этот регион не подчиняется Кишиневу благодаря присутствию российских военных и ежегодным дотациям из Москвы, пишет Foreign Policy.

Читайте такжеВопрос Приднестровья будет решаться на референдуме - президент Молдовы

Самопровозглашенная "республика" - живой музей СССР с памятником Владимиру Ленину перед зданием, где заседает так называемый "парламент" Приднестровья, а также серп и молот на флагах сепаратистов, развешанных на обветшавших домах. Но Приднестровье - это еще и большая свалка советского оружия. В селе Кобасна на севере региона расположен один из крупнейших складов боеприпасов в Европе. Дырявые границы, коррумпированные чиновники и немалая территория без законов сделали Приднестровье раем для торговли оружием. И оно оставалось таким почти три десятилетия.

Восточное побережье Днестра долгое время был идеальным местом для контрабанды. Богатые и могущественные люди создали здесь темную сеть интересов. И приднестровский футбольный клуб входит в нее.

ФК "Шериф" играет за олигархов. Клуб принадлежит Виктору Гушану - бывшему офицеру КГБ. Сегодня он возглавляет корпорацию "Шериф". Это огромный холдинг, который монополизировал и контролирует почти каждый аспект жизни в Приднестровье. Но самым большим источником богатства "Шерифа" стала незаконная контрабанда сигарен, алкоголя и продуктов, которая стала возможной благодаря плохо регулируемым границам с Украиной. Черноморский порт в Одессе, через который проходят суда со всей Евразии, расположенный от Приднестровья только за 50 миль. И он стал порталом для сепаратистов, через который они получают доступ к миру богатства.

Читайте такжеПриднестровье отказалось от вывода российских войск

В 1997 году Гушан и его бизнес-партнер Илья Казмали сделали то, что сделал бы любой российский олигарх со своими миллионами: они создали футбольный клуб. "Шериф" благодаря деньгам олигархов, остается чемпионом вот уже два десятилетия. И это превратило Национальный дивизион Молдовы на нелепую фальшивку. Ни один клуб не может тягаться с богачами, которые стоят за "Шерифом". Однако, во время игры тираспольского клуба его домашний стадион, способный вместить 12 тысяч зрителей, почти пустой. Мало кому интересно смотреть на то, как клуб олигархов в очередной раз расправляется с оппонентом.

Впрочем, эта ситуация меняется. Война в Украине и оккупация российскими силами части ее территории на востоке привели к переоценке пограничной политики и ликвидации тех лазеек, которыми пользовались преступные организации. У Киева появился новый мотив подавлять любые сепаратистские образования.

Профессор политологии "Тираспольского регионального университета" Анатолий Дирун указал на то, как Киев с 2014 года резко укрепил защиту своих границ.

Читайте такжеГенассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья

"То, что произошло в Крыму и на Донбассе, полностью изменило отношения Приднестровья с Киевом. Существует две причины для этого. Во-первых, Украина полностью изменила отношение к Тирасполю. Пересечение границы между Приднестровьем и Украиной стало более контролируемым. К примеру, после 2014 года Украина перестала пропускать через свою границу мужчин из России призывного возраста. Это повлияло и на приднестровцев, имеющих российское гражданство", - пояснил он.

Еще одно изменение в отношений сепаратистского региона в Молдове с Киевом состоялось в экономическом поле.

"Торговые переговоры сильно пострадали от войны в Украине. Потому что в 2014-2017 годах никто там не покупал наши товары. Рынок был для нас закрыт", - говорит Дирун, добавляя, что ситуация сейчас улучшилась, но не на много.

В 2017 году на границе с Приднестровьем появился первый пропускной пункт, который контролируют Киев и Кишинев. Он расположен между селами Первомайск и Кучурган. Наблюдатели обнаружили, что именно по этому маршруту проходит 70% незаконной торговли между Тирасполем и Одессой. Когда-то у "Шерифа" была неприкосновенная власть над этим рынком, но теперь она под угрозой.

Читайте такжеПутин назначил нового "куратора" Приднестровья вместо скандального Рогозина - СМИ

Кишиневський историк Октавиан Цику был министром спорта в правительстве Молдовы. По его словам, подавление контрабанды изменяет доходы компании "Шериф", и это сильно влияет на позиции одноименного футбольного клуба.

"Из-за войны позиция Украины изменилась. Молдова тоже заняла другой подход к Приднестровью. Золотое время ФК "Шериф" в итоге закончилось", - сказал Цику.

Закрытие каналов контрабанды произошло в момент, когда перед Приднестровьем открылись новые возможности. В 2014 году правительство в Кишиневе подписало соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, что дало молдавским производителям свободный доступ к европейскому рынку. Оно распространяется и на приднестровские компании при условии, что они будут зарегистрированы на западном побережье Днестра. Все товары должны законно проходить через официальную таможню Молдовы.

В результате торговые потоки резко изменили направление. В 2016 году на ЕС приходилос 58% от приднестровского экспорта на сумму 49 миллионов долларов, а лишь 6% - на российский Евразийский союз.

Москва набросилась на Кишинев с обвинениями в попытке начать новый конфликт с Приднестровьем, блокируя торговые пути и дестабилизируя Тирасполь. В ответ она пригрозила ввести ограничения против Молдовы. А потом вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин впопыхах подписал с Приднестровьем соглашение о тесном сотрудничестве в сфере торговли, производства, аграрной промышленности и транспорта. Москва даже открыла у себя дипломатическое представительство сепаратистской "республики". А это шаг в направлении признания ее независимости.

Читайте такжеПарламент Молдовы признал ее "захваченным государством" и сформировал новое правительство

Молдову же больше пугает то, что с 2016 года армия России начала проводить военные учения в Приднестровье, в ходе которых отрабатывались маневры вторжения на подконтрольную Кишиневу территорию. Это грубое нарушение мирного соглашения от 1992 года.

"Пока Украина будет отрезана от своей восточной границы, пока будут существовать поддерживаемые Россией так называемые "народные республики" в Донецке и Луганске, до тех пор не стоит ждать любого сотрудничества и в любой сфере, которая бы позволила российским интересам продвигаться в регионе. И это включительно с потоком дешевых сигарет из Одессы в Тирасполь", - говорится в статье.

Андрей Смоленский работал когда-то на ФК "Шериф". Он был ответственен за получение иммиграционных разрешений для купленных за границей игроков. По его словам, союз с Кишиневом целесообразен, если это даст надежду изолированной "псевдореспублике" на лучшее будущее.

"Большинство людей хотели бы независимое Приднестровское государство. Но достичь этого вряд ли удастся. Поэтому я лично отдал бы предпочтение свободной федерации с Молдовой", - говорит он.

Кровавый и жалкий национализм больше не ценится в Тирасполе так, как прежде.