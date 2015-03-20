Главредом британского издания The Guardian впервые стала женщина

Издание возглавила Кэтэрин Вайнер, которая до настоящего времени была главным редактором американского подразделения издательства, сообщает «Газета.Ru» цитируя The Guardian.

Вайнер сменит на посту главреда Алана Расбриджера, который возглавлял редакцию с 1995 года. О том, что он покинет свой пост летом 2015 года, Расбриджер сообщил в своем твиттере в декабре прошлого года.

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В 2014 году издательство было отмечено Пулитцеровской премией.