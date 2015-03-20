Количество погибших в результате взрывов в йеменских мечетях превысило 100

Местное телевидение сообщает, что в результате нападений на мечети в столице страны Сане 20 марта погибло 137 человек и 345 были ранены, сообщает Радио Свобода.

Медики в Йемене подтвердили гибель 87 человек. По их информации, десятки раненых находятся в критическом состоянии.

Две мечети, на которые были совершены нападения, постоянно посещают боевики шиитской группировки Хути, которые в прошлом году захватили значительную часть йеменской столицы.

Повстанцы группировки Хути захватили Сану в сентябре, а в январе и офис президента страны. Президент Абд-Раббу Мансур Хади и его правительство ушли в отставку.

Читайте такжеВ Йемене в результате терактов погибли не менее 55 человек6 февраля повстанцы распустили парламент и сформировали временный парламент и правительство во главе со своим лидером Абдель Малеком аль-Хути, который, как они заявили, "заполнит политический вакуум".

Группировки Хути заявляет, что хочет для себя "справедливой доли власти". Его критики говорят, что повстанцы хотят захватить всю власть в Йемене.