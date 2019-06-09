Политический кризис в Молдове: Евросоюз признал легитимным новое правительство страны

Брюссель заявил о готовности работать с новым молдавским правительством. Тем временем конституционный суд Молдовы отстранил президента и предоставил экс-премьеру полномочия для роспуска парламента.

Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, говорится в совместном заявлении верховной представительницы ЕС по внешней политике Федерики Могерини и еврокомиссара Йоганнеса Хана.

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"Европейский Союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский Союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации", - говорится в документе, обнародованном в воскресенье, 9 июня, пишет “Немецкая волна”.

Брюссель подчеркнул, что "уважение верховенства закона и демократии должны оставаться основой наших отношений". "В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдовы, Европейский Союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - подчеркивается в заявлении.

Тем временем Конституционный суд Молдовы продолжает настаивать на роспуске парламента. Он временно отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Последний сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

В свою очередь парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филиппа и Демократическую партию, председателем парламентской фракции которой он является.

Накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была выбрана Майя Санду. Главы дипломатических миссий России, США и Евросоюза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента выступили с заявлениями в поддержку действий парламента.