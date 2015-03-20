"Лаборатория Касперского" сотрудничает с ФСБ, используя информацию о клиентах - Bloomberg

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что основатель и руководитель компании Евгений Касперский сам работал в ФСБ. В 2012 году, по данным Bloomberg, из компании ушли высокопоставленные менеджеры, вместо них пришли люди, у которых были тесные связи с российскими военными или разведывательными структурами.

"Некоторые из них тесно сотрудничали с ФСБ и помогали ведомству раскрывать уголовные дела, используя при этом базу, в который были данные о 400 миллионах клиентов компании. Об этом агентству рассказали шесть бывших и нынешних сотрудников компании", - говорится в сообщении.

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Касперский, по данным Bloomberg, каждую неделю ходит в баню в группе из пяти-десяти человек, среди которых часто оказываются сотрудники российских спецслужб. Сам он в интервью агентству рассказал, что поход в баню носит исключительно социальный характер. По его словам, это помогает сотрудникам "подружиться".

По информации агентства, Игорь Чекунов, заместитель компании по юридическим вопросам, который часто, по данным Bloomberg, ходит в баню с Евгением Касперским, и является ключевым лицом по взаимодействию с российским правительством. С 2013 года он якобы руководит группой из десяти человек, которые предоставляют информацию ФСБ и иным российским госструктурам.

Касперский рассказал агентству, что представители госструктур не могут привязать собранную информацию к отдельным клиентам. "Я не тот человек, с которым можно поговорить о российских реалиях, потому что я живу в киберпространстве", — добавил он.

В то же время, как сообщает Дождь, в пресс-службе "Лаборатории Касперского" отрицают какое-либо сотрудничество со спецслужбами.