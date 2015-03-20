"Лаборатория Касперского" сотрудничает с ФСБ, используя информацию о клиентах - Bloomberg
"Лаборатория Касперского" помогает ФСБ в расследовании уголовных преступлений, используя информацию о клиентах, в самой компании сотрудничество отрицают.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что основатель и руководитель компании Евгений Касперский сам работал в ФСБ. В 2012 году, по данным Bloomberg, из компании ушли высокопоставленные менеджеры, вместо них пришли люди, у которых были тесные связи с российскими военными или разведывательными структурами.
"Некоторые из них тесно сотрудничали с ФСБ и помогали ведомству раскрывать уголовные дела, используя при этом базу, в который были данные о 400 миллионах клиентов компании. Об этом агентству рассказали шесть бывших и нынешних сотрудников компании", - говорится в сообщении.
Читайте такжеФСБ благодаря "ВКонтакте" теперь будет знать номер телефона и банковской карточки пользователей
Касперский, по данным Bloomberg, каждую неделю ходит в баню в группе из пяти-десяти человек, среди которых часто оказываются сотрудники российских спецслужб. Сам он в интервью агентству рассказал, что поход в баню носит исключительно социальный характер. По его словам, это помогает сотрудникам "подружиться".
По информации агентства, Игорь Чекунов, заместитель компании по юридическим вопросам, который часто, по данным Bloomberg, ходит в баню с Евгением Касперским, и является ключевым лицом по взаимодействию с российским правительством. С 2013 года он якобы руководит группой из десяти человек, которые предоставляют информацию ФСБ и иным российским госструктурам.
Касперский рассказал агентству, что представители госструктур не могут привязать собранную информацию к отдельным клиентам. "Я не тот человек, с которым можно поговорить о российских реалиях, потому что я живу в киберпространстве", — добавил он.
В то же время, как сообщает Дождь, в пресс-службе "Лаборатории Касперского" отрицают какое-либо сотрудничество со спецслужбами.