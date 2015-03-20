США: Россия должна открыть доступ в Крым для миссии ОБСЕ

Об этом говорится в заявлении представителя США в ОБСЕ Даниэля Байера, пишет "Европейская правда".

"В течение прошлого года мы стали свидетелями ужасного неуважения прав человека в Крыму. Российские оккупационные власти пытались заставить принять российское гражданство граждан Украины, проживающих в Крыму. Российские оккупационные власти применили репрессивные российские законы, ограничивающие свободу мирных собраний, ассоциаций, религии крымчан, которые выступают против оккупации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в некоторых случаях русские даже использовали эти законы задним числом, чтобы наказать действия, предпринятые до так называемого "референдума".

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"Это особенно касалось членов крымскотатарской общины, чтобы посадить или сделать изгоями лидеров крымских татар", - говорится в заявлении.

Байер отметил, что российские оккупационные власти прячутся за внешним лоском "правового процесса", чтобы похищать крымчан, которые являются гражданами Украины, таких как Олег Сенцов, и судить их в российских судах.

"Российские оккупационные власти задержали, допросили, и похитили местных жителей и внесли независимые средства массовой информации полуострова к НПО. Эти зверства являются неприемлемыми, и мы призываем Россию прекратить дальнейшие злоупотребления", - сказал он.