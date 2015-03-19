Калининградские "Искандеры" России опасны для многих стран Европы - Грибаускайте

22:45, 19 марта 2015
Мир
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Ракетные комплексы "Искандер", которые Россия разместила в Калининграде, способны достать до многих европейских столиц, в частности - до ключевой столицы Европы - Берлина. 

REUTERS

С таким заявлением выступила в четверг президент Литвы Даля Грибаускайте в Брюсселе, сообщает Delfi.lt. 

"Страны Балтии занимают очень сильную позицию в отношении России, и сейчас мы имеем возможность наблюдать у наших границ, в Калининградской области, как Россия стягивает туда оружие и технику. В частности, ракетные комплексы "Искандер", способные достать до многих европейских столиц и даже до Берлина" - заявила президент. 

Она в очередной раз отметила, что в нынешних условиях нельзя говорить об ослаблении или отмене санкций против России. 

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16 марта президент России Владимир Путин дал приказ перебазировать ракетные комплексы "Искандер" в Калининградскую область в рамках внезапной проверки боеготовности. 

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