Калининградские "Искандеры" России опасны для многих стран Европы - Грибаускайте

С таким заявлением выступила в четверг президент Литвы Даля Грибаускайте в Брюсселе, сообщает Delfi.lt.

"Страны Балтии занимают очень сильную позицию в отношении России, и сейчас мы имеем возможность наблюдать у наших границ, в Калининградской области, как Россия стягивает туда оружие и технику. В частности, ракетные комплексы "Искандер", способные достать до многих европейских столиц и даже до Берлина" - заявила президент.

Она в очередной раз отметила, что в нынешних условиях нельзя говорить об ослаблении или отмене санкций против России.

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16 марта президент России Владимир Путин дал приказ перебазировать ракетные комплексы "Искандер" в Калининградскую область в рамках внезапной проверки боеготовности.