Более половины американцев уверены в победе Трампа на предстоящих выборах (видео)

Многие прогнозируют, что потенциальным соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден.

Более половины американцев убеждены, что Дональд Трамп останется президентом на второй срок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По результатам опроса телеканала CNN, 54% респондентов уверены, что кандидат от демократов, кем бы он не был, действующего хозяина Белого Дома не победит.

Сам Трамп не скрывает, что будет баллотироваться, но официально выдвинет свою кандидатуру 18 июня на выступлении перед сторонниками во Флориде.

Выборы президента США состоятся осенью 2020 года. К этому времени в Республиканской и Демократической партиях должны пройти праймериз.

Как сообщал УНИАН, много кто прогнозирует, что потенциальным соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.