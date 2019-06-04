Трамп призвал Британию покинуть ЕС

Он также добавил, что надеется заключить «феноменальную» торговую сделку с Лондоном после Brexit.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритании необходимо выйти из Евросоюза.

По его словам, премьер-министр Британии Тереза Мэй достигла «хороших результатов» на переговорах по Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

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Он также добавил, что надеется заключить «феноменальную» торговую сделку с Лондоном после Brexit.

Однако, Трамп подчеркнул, что не слишком внимательно следил за ситуацией вокруг выхода Лондона из состава ЕС.

Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу с Мэй в Лондоне.