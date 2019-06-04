Трамп призвал Британию покинуть ЕС
17:04, 04 июня 2019Мир
301 0
Он также добавил, что надеется заключить «феноменальную» торговую сделку с Лондоном после Brexit.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритании необходимо выйти из Евросоюза.
По его словам, премьер-министр Британии Тереза Мэй достигла «хороших результатов» на переговорах по Brexit. Об этом сообщает The Guardian.
Читайте такжеДжонсон отказался от встречи с Трампом
Он также добавил, что надеется заключить «феноменальную» торговую сделку с Лондоном после Brexit.
Однако, Трамп подчеркнул, что не слишком внимательно следил за ситуацией вокруг выхода Лондона из состава ЕС.
Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу с Мэй в Лондоне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter