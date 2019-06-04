Усадили на унитаз и одели подгузник: в Лондоне провели акции против Трампа (фото)

В центре Лондона, на Трафальгарской площади, неизвестные соорудили скульптуру Трампа.

В Лондоне недовольные приездом американского лидера Дональда Трампа британцы надули огромный шар «малыш Трампа», изображающий президента США в виде младенца в подгузнике и со телефоном в руке.

Об этом сообщает New York Post.

Как отмечается, «малыша Трампа» надули на Парламентской площади.

Таким жестом собравшиеся на площади люди, среди которых оппозиционеры, профсоюзы, общественники и защитники окружающей среды, выражали свой протест в связи с политикой Трампа.

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Между тем в центре Лондона, на Трафальгарской площади, неизвестные соорудили скульптуру Трампа, выставляющую его особу в нелицеприятном свете. Показано, что глава государства разместился на унитазе с телефоном, с которого пишет очередное сообщение в Twitter.

Авторы "чучела" Трампа раскритиковали его за вмешательство в британскую политику. Как пишет Bloomberg, незадолго до банкета у королевы президент США отправил в свой Twitter призыв к Лондону сбросить "оковы" членства в Евросоюзе и предпринять новые усилия по Brexit.

Однако, районы Лондона, в которых успел побывать Трамп, находились под строгой охраной, поэтому президент был тщательно защищен от любых протестов. В своем твиттере он написал: «Лондонская поездка идет очень хорошо».