В Швеции в результате стрельбы в ресторане погибли два человека
04:27, 19 марта 2015Мир
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Двое неизвестных открыли стрельбу в ресторане на острове Хисинген шведского города Гетеборг.
В перестрелке в ресторане шведского города Гетеборг погибли два человека, восемь получили ранения / cp24.com
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Express.
В результате происшествия погибли два человека, еще восемь ранены.
По словам очевидцев, мужчины с автоматами Калашникова ворвались в ресторан в момент трансляции футбольного матча.
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Отмечается, что данное преступление, скорее всего, связано с активизацией преступной деятельности в округе и не является террористическим актом.
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