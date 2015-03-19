В Швеции в результате стрельбы в ресторане погибли два человека

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Express.

В результате происшествия погибли два человека, еще восемь ранены.

По словам очевидцев, мужчины с автоматами Калашникова ворвались в ресторан в момент трансляции футбольного матча.

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Отмечается, что данное преступление, скорее всего, связано с активизацией преступной деятельности в округе и не является террористическим актом.