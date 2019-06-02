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В Германии хотят отменить штраф за изъятие продуктов из мусорных баков

02:23, 02 июня 2019
Мир
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Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров / фото Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

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Отмечается, что в настоящее время извлечение из урны выброшенных продуктов считается в ФРГ кражей, за которую наказывают штрафом.

Представляющий партию «зеленых» Штеффен считает, что такой запрет способствует расточительству продуктов питания.

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Теги: #Германия#мусор