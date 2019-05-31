Financial Times: Заробитчан из Украины не хватит на всю Восточную Европу

Если страны региона хотят и дальше развиваться экономически, им придется задуматься о резком повышении эффективности.

Стремительное сокращение трудоспособного населения в Восточной Европе грозит ударом по доходности банков и подрывом рынка недвижимости. А промышленности придется больше инвестировать в роботов, которые будут выполнять работу вместо людей.

Как пишет Financial Times, такие предостережения озвучили в рейтинговом агентстве Moody's. Предприятиям в Восточной Европе становится все труднее найти работников, хотя сокращение рабочей силы на рынке только началось. Консалтинговая компания Capital Economics подсчитала, что негативная демографическая тенденция сократит экономический рост региона на 0,5-1% в течение следующих 15-20 лет.

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"Демографическая ситуация особенно мрачная в Восточной Европе. Эмиграция стала чрезвычайной", - сказал политический аналитик TS Lombard Константин Фрасер.

Население четырех восточноевропейских стран ЕС: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, - очень вероятно уменьшится на 4% до 2040 года. В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан. А их общее население будет составлять 61,2 миллиона человек, согласно прогнозам Moody's. Причина этому - низкий уровень рождаемости и ускорения эмиграции.

Однако, уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. По мнению экспертов, в целом восточноевропейские страны ЕС потеряют 12% такого населения или 5 миллионов. Это вдвое больший показатель, чем в ЕС в целом. Эксперты считают, что к 2040 году трудоспособное население союза уменьшится на 6,8%.

В большинстве стран Восточной Европы наблюдалось увеличение среднестатистической продолжительности жизни с 2007 года. К примеру, В Литве показатель вырос на 5,4 лет, в Словакии - на 4,9 года, в Румынии - 4,7, в Латвии - 4,3, в Польше и Венгрии - на 3,8 года. В настоящее время, продолжительность жизни американцев за аналогичный период увеличилась в среднем на 1,6 года, британцев - на 0,9 года, а в Швеции - вообще без изменений.

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В ООН прогнозируют, что стремительное уменьшение трудоспособного населения в Восточной Европе будет продолжаться по меньшей мере до 2060 года. При этом, каждые пять лет процесс потери будет замедляться на 3-6%. В случае Польши, по мнению экспертов, с 2045-го улучшение может быть еще более резким.

Издание отмечает, что потеря рабочей силы только началась. Однако, она уже имеет угрожающий вид. К примеру, в Венгрии 77,5% работодателей во время опросов утверждают, что нехватка рабочих рук - это главная причина, почему они не расширяют производство. Проблема сильно обострилась, если вспомнить, что в 2014 году на это жаловались только 25% предпринимателей. Фрасер пояснил, что 5-10% трудоспособных людей уехали из страны.

"Поэтому в Венгрии заканчиваются венгры", - сказал эксперт.

С определенной точки зрения, для тех работников, кто остался дома, это хорошие новости. Безработица в Венгрии и Словакии сократилась до рекордного минимума - 3,5% и 4,9% соответственно. В Польше этот показатель сейчас самый низкий за 29 лет и составляет 5,6%. В Чехии - 2,7%. И это самый низкий показатель за 23 года. Это заставляет среднюю зарплату в странах Восточной Европы расти. К примеру, в Венгрии она увеличилась на 12%. В это время, 13 тысяч рабочих на заводах Audi протестами "выбили" себе повышение даже на 18%. Mercedes-Benz согласился увеличить зарплаты на 22% в этом году и еще на 13% в 2020 году. Тем временем, в Польше и Чехии зарплаты растут примерно на 7% каждый год.

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Обратная сторона медали в том, что повышение зарплат обостряет инфляцию, вынуждая центральные банки повышать процентные ставки. И хоть широкие оценки инфляции остаются сдержанными, цифры стремительно увеличиваются в каждой стране. В Венгрии инфляция достигла самого высокого показателя за 7 лет - 3,9%. В Чехии - 2,8%, а в Польше - 2,2%. Однако, эксперты говорят, что резкое подорожание кредитов в этих странах - лишь вопрос времени.

Стоимость труда в Польше и Чехии почти вдвое дешевле, чем в Германии. Поэтому очень вероятно, что западноевропейские компании будут продолжать двигаться на восток. Одно из решений проблемы сокращения рынка труда остается импорт работников, чтобы иностранцы заменили тех, кто уехал. Но эксперты считают, что правительства восточноевропейских стран просто не готовы к широкомасштабной иммиграции.

"Вряд ли будет увеличение трудоспособного населения за счет иммиграции, учитывая сдвиг в сторону национализма, который демонстрировали страны Центральной и Восточной Европы на протяжении последних лет. Они не открыты к этому", - сказал экономист Capital Economics Лиам Карсон.

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Вместе с тем, около 2 миллионов граждан Украины за последние годы переехали работать в Польшу. И это довольно значительный процент, если вспомнить, что польский рынок труда насчитывает лишь 16 миллионов трудоспособных людей. По мнению Карсона, приток украинцев - это только "одноразовое явление". Поскольку количество доступных украинцев на самом деле ограничено. К тому же, некоторые из них до сих пор ездят на заработки в Россию. Фрасер также подчеркнул, что демографическая ситуация в самой Украине "ужасная". Поэтому украинцев на всю Восточную Европу не хватит.

Трудовая эмиграция может охватить и другие бедные постсоветские страны. К примеру, в Беларуси это уже началось. Однако, масштабы оттока сравнительно малы и вряд ли достигнут таких показателей, как в Украине.

Эксперт Moody's по вопросам кредитования Винсент Аллилар отметил, что общий уровень участия в рынке труда в восточноевропейских странах ЕС на 4% ниже, чем в Великобритании и Германии, где 78% населения работают. Поэтому он видит решение проблемы в привлечении к работе представителей тех социальных групп, которые заняты меньше. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст и поощрять занятость женщин.

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Отток рабочей силы замедлится и повышением зарплат в Восточной Европе. По мнению Фрасера, это, скорее всего, произойдет в Чехии, где средняя зарплата достигает 1469 евро в месяц. Также если Великобритания выйдет из ЕС, она перестанет перетаскивать на свой рынок труда граждан стран Восточной Европы. Это позволит сохранить население.

Но без увеличения количества трудоспособных граждан странам региона будет трудно догнать экономики Западной Европы без повышения производительности. Поэтому местным предпринимателям придется больше инвестировать в автоматизацию, чтобы заменить живую рабочую силу машинами.