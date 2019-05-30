The Economist: Россия объединяет свое «ядерное» православия с армией

В российских Вооруженных силах священники фактически заменили на должностях советских «замполитов».

Третьего мая в Вестминстерском аббатстве состоялась весьма необычная церемония. В 50-ю годовщину существования морского ядерного арсенала Великобритании, настоятель одного из самых величественных соборов Англии поблагодарил всех, кто служил в ядерных войсках страны. Герцог Кембриджский и другие представители политического истеблишмента присутствовали при этом.

Однако, их тут же освистали демонстранты, которые собрались у собора. «Кампания за ядерное разоружение» тоже осудила церковную службу как «морально отвратительную». Около 200 священников и два епископа тоже после этого высказались против таких жестов со стороны церкви, ведь не правильно "благодарить" оружие массового уничтожения. Распространение христианства по всем Вооруженным силам США тоже часто вызывает возмущение. И с ним даже борются на конституционных основаниях.

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Но существует одна исторически христианская страна, где после 70 лет коммунизма национальная церковь получила огромное и неудержимое влияние на Вооруженные силы. И эта страна – Россия. Об этом пишет The Economist. Выстроив тесные отношения со всеми уровнями военного истеблишмента, Русская православная церковь сейчас укрепляет свою роль на вершине военной машины страны.

Такой поворот странный еще и с точки зрения истории. Поскольку священники в униформах фактически начали выполнять ту роль, которую во времена СССР выполняли так называемые «замполиты». Их задачей было поддерживать мораль и следить, чтобы среди военных не было несогласных с идеями Марксизма-Ленинизма.

Частично историю интеграции РПЦ в российскую армию можно изучить в новых бюллетенях. К примеру, в феврале было объявлено, что священники, закрепленные за десантными войсками, будут учиться управлять броневиками. Однако, как пишет издание, методическое исследование этой интеграции провел израильский ученый Дмитрий Адамский. Свои выводы он опубликовал в книге под названием «Российское ядерное православие». В ней он описал, как развивались российские военно-церковные отношения на протяжении трех десятилетий после падения атеистического коммунистического режима СССР.

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Эти отношения между РПЦ и российской армией выражались в различных невероятных формах. На всех оборонных объектах появлялось пространство для молитвы. Это же произошло и на ядерных субмаринах. Затем священники начали «освящать» ракеты, пусковые шахты и истребители перед боевыми миссиями. Военные учения не обходятся без «крестовой ходы». Российским солдатам рассказывают о «древней связи между религией и армией», чтобы поднять их боевой дух, указывая на «боевых» святых со времен Средневековья. Поэтому солдаты несут с собой иконы, когда идут в бой.

Адамский также обнаружил, что наиболее ранней и самой невероятной связью стали отношения между РПЦ и учеными, привлеченными к различным этапам ядерного цикла: от изготовления ядерного топлива до разработки новых видов оружия. И эта связь касалось как военных, так и гражданских ученых. В начале 90-х годов этот сектор в РФ был глубоко деморализован и плохо финансировался. Было не понятно, есть ли у российского ядерного арсенала будущее.

Как не удивительно, но церковь пришла на помощь. Для примера издание указывает на город Саров. Для верующих россиян — это родной город святого Серафима, монаха-аскета, которого признали святым во времена Российской империи. В период СССР населенный пункт превратился в секретный центр ядерных исследований под названием «Арзамас-16». После распада Советского Союза он вернул себе старое, связанное с религией название, но сохранил при этом и ядерную славу.

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Саров стал популярным местом для проведения конференций, организаторами которых выступают церковь и персонал ядерных объектов. Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ может похвастаться спасением ядерных возможностей России во времена, когда финансовое обеспечение и уверенность были на нуле.

Исторический факт, что православные церкви, включая русскую вообще искали сотрудничества со светской властью в прошлом. Но «клерикально-ядерное партнерство» до сих пор было неслыханным. Вероятно, армия и церковь в свое время переживали трудности с приспособлением к новой эре и чувствовали, что им нужны друзья.

В прошлом августе в Вооруженных силах РФ появился новый орган под названием «Главный политический директорат Генерального штаба». Его возглавляет генерал с полномочиями заместителя министра обороны. Для всех, кто знаком с советской терминологией, этот институт напоминает о советском органе, целью которого было укреплять коммунистические убеждения по всей армии СССР. Новый российский орган тоже будет заниматься идеологическими делами. Его работа будет заключаться в том, чтобы «разрабатывать структуры на всех уровнях Вооруженных сил вплоть до каждого отдельного воинского подразделения». А главное, он будет заниматься воспитанием военнослужащих в соответствии с православными традициями.

Вдобавок, в следующем году вблизи Москвы будет открыт новый собор на территории милитаризованного парка «Патриот». Он будет вмещать 6 тысяч человек. А цветовая гамма новой церкви повторяет оттенки, которые обычно украшают боевые бронемашины и ракеты. Также роспись собора будут включать боевые сцены из Библии. А во всем парке появятся памятники святым-покровителям каждого рода войск РФ.