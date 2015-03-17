"Зеленый" праздник: в мире отмечают День святого Патрика (фото, видео)

Сегодня, 17 марта, в мире отмечают День святого Патрика - культурный и религиозный ирландский национальный праздник. Символом этого дня является зеленый цвет.

По случаю Дня святого Патрика Герцогиня Кембриджская Кэтрин вручила Ирландскому гвардейскому полку букеты клевера, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Daily Express. Торжественная церемония состоялась в городе Олдершот. Беременная герцогиня и ее супруг, принц Уильям, были почетными гостями мероприятия.

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В общей сложности на праздничном параде присутствовали около 200 военных, в том числе ветераны и кадеты. Как напоминает газета, в 1901 году супруга Эдварда VII, королева Александра, стала первой высокопоставленной представительницей британской королевской семьи, вручившей букеты клевера военным.

В США к празднику в зеленый цвет покрасили даже воду в фонтане перед Белым домом.