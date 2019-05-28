Спецназ Турции с артиллерией устроили атаку на севере Ирака (видео)

В турецком Минобороны говорят, что операция была нацелена против курдских террористов.

Военные отряды специального назначения Турции при поддержке артиллерии и огня с воздуха устроили атаку против курдских отрядов на севере Ирака. Это подтвердили в турецком Минобороны. Боевые действия начались с артиллерийского огня и авиаударов вчера, после чего бригады специального назначения зашли на территорию в горах.

Как сообщила турецкая сторона, целью было «нейтрализовать террористов и уничтожить их убежища», - пишет Reuters. Операция была проведена в иракском регионе Хакурк, расположенном вблизи юго-восточной границы Турции. Он также граничит с Ираном. Милитаризованная группа «Рабочая партия Курдистана» (PKK) базируется на севере Ирака, в частности, в районе Кандиль и на юге Хакурка.

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Минобороны Турции обнародовало видео, на котором видно, как из вертолета выходят бойцы отряда специального назначения где-то в горной местности. Также на странице ведомства появились фото стрельбы из гаубиц.

«Операция при поддержке наших штурмовых вертолетов идет согласно плану», - говорится в заявлении Минобороны Турции.

Reuters отмечает, что турецкие военные часто прибегают к ударам с воздуха по силам PKK на севере Ирака. Но наземные операции – редкость.

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Издание напоминает, что в 1984 году боевики PKK устроили атаку на юго-востоке Турции, где живут в основном этнические курды. В ходе конфликта погибли более 40 тысяч человек. Анкара, так же как ЕС и США, считает группу террористической организацией.