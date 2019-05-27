Suddeutsche Zeitung: Решение трибунала ООН не позволит снять с России санкции

Москва не собирается исполнять приговор, но это все равно большое дипломатическое и юридическое поражение для нее.

Не часто истцам выпадает возможность порадоваться победе, хотя, конечно, решение вряд ли будет исполнено. В воскресенье Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге обязал Россию немедленно вернуть Украине три корабля и 24 моряков, которых она незаконно атаковала и схватила вблизи аннексированного Крыма в ноябре 2018 года.

Как пишет Suddeutsche Zeitung, украинская делегация приветствовала решение судей в пользу их страны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна отпустить украинских моряков, если хочет «подать сигнал готовности российского руководства закончить конфликт с Украиной».

«Посмотрим, каким путем пойдет Кремль», - сказал он.

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Однако, новому украинскому президенту не пришлось ждать долго ответа. МИД РФ объявил, что не будет исполнять приговор трибунала. Издание отмечает, что с юридической и дипломатической точки зрения, решение было большим поражением для Москвы. Согласно ему, она должна немедленно вернуть Украине корабли и 24 моряков. А тем временем, суд определит сумму компенсации, которую Россия должна уплатить. Также, несмотря на то, что российская сторона не признает юрисдикцию трибунала в Гамбурге и не принимала участие в рассмотрении дела, приговор все равно остается обязательным для исполнения, в соответствии с международными законами.

Ни у Киева, ни у трибунала нет возможности заставить Москву выполнить решение судей. А значит корабли и моряки до сих пор в плену России. Впрочем, оно все равно стало хорошей новостью для украинской стороны. Ведь международные суды и их приговоры «священны» для многих стран, в частности в Европе. И если Москва их проигнорирует, она еще больше потеряет доверие к себе.

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Издание напоминает, что нарушение закона в Черном море со стороны России не повлекло появления новых санкций. Не известно, изменит ли решение трибунала ООН в Гамбурге как-то эту ситуацию. Однако, можно сказать, что действующие санкции против России останутся в действии. И ЕС снова продолжит их в июне на очередные полгода.

Однако, издание напоминает, что отсутствие желания Москвы идти на компромисс было продемонстрировано сразу же после победы Зеленского на президентских выборах. Владимир Путин распорядился выдавать российские паспорта украинцам, которые живут в оккупированных Луганске и Донецке.