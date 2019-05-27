Трамп первым из иностранных лидеров встретился с императором Японии (фото)

Трамп и его супруга Мелания Трамп прибыли в Японию 25 мая.

Президент США Дональд Трамп стал первым международным лидером, посетившим нового императора Японии Нарухито в его дворце в Токио.

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«Для меня большая честь быть приглашенным в качестве первого главы государства», - заявил Трамп на встрече с монархом.

Как сообщает kommersant со ссылкой на NHK, для президента США перед входом во дворец был выстроен почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран. В это время группа школьников приветствовала Дональда Трампа американскими и японскими флагами.

Трамп и его супруга Мелания Трамп прибыли в Японию 25 мая. Государственный визит, который продлится до 28 мая, станет самым продолжительным визитом американского президента в Японию с 1992 года.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в императорском дворце в Токио прошла церемония интронизации Нарухито. Ему 59 лет, он первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны. С его приходом в стране началась новая эра, которая называется Рэйва, что означает «порядок и гармония».