Число жертв урагана в Вануату достигло 24
07:21, 17 марта 2015Мир
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Медики и спасатели из международных организаций пытаются добраться до удаленных островов архипелага Новые Гебриды, на котором расположено пострадавшее от циклона государство Вануату.
REUTERS
В течение дня они попытаются добраться до островов на вертолетах. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
В результате стихийного бедствия погибли 24 человека, 90% зданий в столичной Порт-Виле разрушены.
Пресс-секретарь Международной организации по миграции Джо Лаури назвал отсутствие новостей с удаленных островов "очень тревожным сигналом".
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Президент Вануату Балдвин Лонсдейл ранее назвал циклон монстром и подчеркнул, что стране придется отстраиваться заново.
На многих из 65 островов архипелага не хватает еды, питьевой воды и временных лагерей для ночлега.
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