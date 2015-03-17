Латвия: В экономической зоне обнаружили подлодку РФ

Информация об этом появилась вечером в понедельник в Twitter Национального собрания Латвии, сообщает ВВС Украина.

В ноябре 2014 года и в феврале 2015 в исключительной экономической зоне Латвии уже появлялись подводные лодки и корветы ВМФ России. В отличие от территориальных вод, исключительная экономическая зона не является закрытой для военных кораблей других государств.

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