Латвия: В экономической зоне обнаружили подлодку РФ
01:48, 17 марта 2015Мир
4156 0
Вооруженные силы Латвии сообщают о том, что 16 марта в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 27 морских миль от территориальных вод страны проплыла российская подлодка проекта 877 "Палтус".
В экономической зоне Латвии обнаружили подлодку РФ / topwar.ru
Информация об этом появилась вечером в понедельник в Twitter Национального собрания Латвии, сообщает ВВС Украина.
В ноябре 2014 года и в феврале 2015 в исключительной экономической зоне Латвии уже появлялись подводные лодки и корветы ВМФ России. В отличие от территориальных вод, исключительная экономическая зона не является закрытой для военных кораблей других государств.
Читайте такжеСМИ опубликовали фото иностранной подводной лодки в водах Швеции
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter