СМИ: В Индонезии по иску украинских моряков арестовано судно Ocean Grand

Судно не сможет покинуть порт, пока его владелец не выплатит морякам долги по зарплате. Об этом сообщает Думская со ссылкой на фонд «Ассоль», куда обратились моряки Ocean Grand, брошенные на произвол судьбы работадателем.

«Организованный «Ассолью» процесс юридической поддержки принес плоды – юристы до судебного заседания добились ареста судна, а исполнителем этого решения выступили портовые власти. Теперь у нас есть гарантия того, что «Ocean Grand» не покинет акваторию порта без удовлетворения иска экипажа. В перспективе – продажа теплохода с аукциона. Так команда сможет получить честно заработанные деньги», — рассказала председатель наблюдательного совета фонда помощи морякам «Ассоль» Светлана Фабрикант.

Кроме того, партнер фонда — международная морская организация Mission to Seafarers - откликнулась на призыв о помощи и организовала поставку на судно продуктов питания для 12 украинских моряков, которые все еще остаются на борту.

Читайте такжеВ Индии двух арестованных украинских моряков отпустили под залог, один остается в тюрьме«С начала марта на борт судна работодателем были прекращены поставки топлива и продуктов. Ранее в минимальных объемах судно снабжал агент, — рассказывает председатель правления фонда «Ассоль» Анна Муругова. – Экипаж более полугода жил надеждой цивилизованного решения вопроса погашения долгов по заработной плате. Большая часть моряков, устав от мытарств, согласилась на уговоры работодателя и покинула борт только с частичной компенсацией».

По данным издания, должником экипажа судна Ocean Grand является компания, зарегистрированная в Гонконге, с которой заключались контракты. Судовладельцем же является другая фирма, но непосредственно с ней экипаж никаких документов не подписывал. Из-за этих обстоятельств морякам и было предложено «забыть» о зарплате, долг по которой составляет свыше 300 тысяч долларов, и взять только билеты домой.