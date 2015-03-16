Путин выбрал опорой власти Кадырова, а не федералов - политолог

Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский в интервью радиостанции Эхо Москвы.

"То, что следствие сегодня полностью уходит от версии о причастности политического лидера (Кадырова - ред.) и связанных с ним кругов к убийству Бориса Немцова, говорит о том, что в известной степени выбор сделан. В пользу Кадырова, как и предполагалось", - заявил Белковский.

Читайте такжеСМИ: убийство Немцова сшибло лбами две опоры Кремля - силовиков и "кадыровцев"По его мнению, это привело к тому, что федеральные силовики чувствуют себя униженными, и эту проблему Путину придется решать уже в ближайшее время.

"А ответов на это пока нет. И Путин как человек, который привык колебаться при отсутствии очевидного решения, затягивать его до самого возможного конца, может в такой ситуации уходить на дно. Что, видимо, он и сделал", - считает Белковский.