Во Франции предлагают запретить работать слишком худым моделям

Депутат Национального собрания Франции от социалистической партии Оливье Веран (Olivier Véran) предложил запретить работать моделям, страдающих анорексией. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Local.

Законодатель призвал внести соответствующие поправки в проект реформы здравоохранения, который подготовил Минздрав страны.

Веран, который по совместительству работает невропатологом в университетской больнице города Гренобль, призвал запретить моделям с низким индексом массы тела работать, чтобы отбить любое желание «прославлять анорексию». Он добавил, что считает необходимым введение справок для манекенщиц, где бы фиксировался их вес.

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Работодателей, которые нанимают слишком худых моделей, Веран предложил штрафовать на сумму в 75 тысяч евро и заключать в тюрьму до шести месяцев.

Кроме того, законодатель предложил запретить веб-сайты, авторы которых склоняют девушек к чрезмерной худобе, говоря, что это красиво. Веран заявил, что во Франции от анорексии страдает около 40 тысяч человек, 90 процентов из которых составляют подростки.