Пожар в Новодевичьем монастыре в Москве потушен

Пожар был полностью потушен в 01:23 по Москве, никто не пострадал, передает Русская служба Би-би-си.

О возгорании стало известно в 22:41 по местному времени. Как сообщалось, изначально загорелись строительные леса башни, которые вскоре обрушились. Возгорание началось в верхней части колокольни.

К монастырю было стянуто более сотни пожарных и десятки единиц противопожарной техники. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

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Сообщается, что никто не пострадал. Изнутри колокольня уцелела, лишь в некоторых местах обрушилась штукатурка, сообщил журналистам первый заместитель главы управления МЧС по Москве Александр Гаврилов.

По словам заместителя министра культуры Григория Перумова, которого цитирует Интерфакс, колокольня была застрахована, и в случае ущерба все будет восстановлено.