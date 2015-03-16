Сенатор США: Способ остановить Путина - во фразе Рейгана: "Мир через силу"

Об этом он рассказал в интервью ТСН. Тиждень.

"Способ остановить Путина - в старой фразе Рональда Рейгана: "Мир через силу". Мы демонстрируем свою силу, мы помогаем Украине защищать себя, мы передвигаем силы НАТО в страны, которые расположены поблизости - Польша, Румыния, Балтия и др. И вот здесь мы даем очень четко понять Владимиру Путину - цена, которую он будет платить за агрессию, будет выше тех целей, которые он себе ставил", - отметил Маккейн.

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По словам сенатора, Путин должен понимать, кто он есть. "Он - старый КГБшный аппаратчик, который, по его же собственным словам, хочет восстановить российскую империю. И видит в Украине ключевой элемент, во-первых, потому что Россия начиналась в Киеве", - сказал он, добавив, что пока в Украине проводят реформы, нынешняя ситуация может закончиться очень быстро.

"Я уверен, что пока внедряют реформы, пока люди этого хотят и это поддерживают, все может кончиться очень быстро. Относительно Путина, то ситуация прямо связана с тем, насколько хорошо он чувствует на себе цену, которую он платит за дальнейшую агрессию, и что она на самом деле высокая. Потому что гробы возвращаются в Россию и уже матери начинают говорить: "Довольно!", - сказал Маккейн.